Pepsi legendaarne tegevjuht paneb ameti maha

Pepsico uueks juhiks tõuseb Ramon Laguarta, kes on ettevõttes erinevatel juhtivatel kohtadel töötanud 22 aastat. Nooyi jätkab siiski ettevõtte juhatuses kuni järgmise aasta alguseni, kirjutab Bloomberg.

Nooyi käe all on Pepsico käive kasvanud 80 protsenti, ulatudes mullu 63,5 miljardi euroni. Tema juhtimisel on Pepsi vähendanud oma portfellis karastusjookide rolli ja suurendanud tervislikumate jookide nagu vee ja mahlade osakaalu.