Edukas Eesti betoonifirma müüakse prantslastele

TMB tegevjuht ning kolmandiku omanik Jaan Luts ütles BNS-ile, et tehing avab Eesti üksusele ning Eesti majandusele palju suuremad võimalused, kuna Consolis on selle valdkonna suurim tegija Euroopas. Kontsernis Consolis tema teada suuremaid muudatusi ei plaani ning ka kõikide tootmisüksuste juhid jäävad samaks.

«TMB Grupp on jõudnud sellisesse arenguetappi, kus järgmist sammu kasvuks ei oleks olnud võimalik saavutada strateegilist partnerit kaasamata,» ütles TMB tegevjuht Jaan Luts pressiteate vahendusel. Consolis Grupp on tema sõnul kahtlemata valdkonnaliider.

Luts märkis, et tehingu jõustumiseks on vaja Eesti, Läti, Soome ja Rootsi konkurentsiametite heakskiitu ning lepingule sai praegu küll allkirjad anda, ent lõplikult lüüakse see lukku ilmselt järgmise aasta alguses.