Eesti Energia klienditeenuste üksus saab uue juhi

«Eesti Energia nõukogu on kinnitanud kontserni järgmise viie aasta strateegia, kus on sõnastatud meie ambitsioon – pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota ka ise energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Meie strateegia keskmes on klient ja suurepärane kliendikogemus mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis,» sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pressiteates.

«Mul on hea meel liituda Eesti ühe tunnustatuima ettevõtte meeskonnaga. Eesti Energia strateegias on ambitsiooni ning seatud eesmärgid on väga selged. Sihid on kõrged, kuid samas on meil olemas kõik eeldused kasvuks ja parima teeninduse pakkumiseks. Just see mind motiveeribki. Meil on ees põnevad ajad,» sõnas Jüri Teemant.