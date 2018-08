Maksuamet: puhastame peatselt ettevõtluse variisikutest

Et arutleda kasu üle ja hinnata, kuhu tegelik mõju uute meetmete rakendamisest ulatub, tuleb esmalt ühtmoodi aru saada probleemist, mille lahendamiseks maksukorralduse seaduse muudatusi on vajalikuks peetud. Kes on see paljuräägitud variisik? Ning milles seisneb vajadus tegelike juhtide vastutusele võtmiseks?