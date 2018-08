Hardi Meybaum: Eesti eneseturundus on reaalsusest ees

Ettevõtja ja riskikapitalist Hardi Meybaum (36) on elanud pea viimased kaheksa aastat USAs Cambridge’is, kus ta tegeleb varajase faasi ettevõtetesse investeerimisega. Nüüd juba pikalt Eestist eemal olnuna vaatab Meybaum kodumaad ja leiab, et kuigi Eesti on investorite silmis väga huvitav koht, on siin kulud oma ettevõtte loomisel siiski küllaltki suured.