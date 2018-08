Aasia börsidel on uus kuningas

Pärast neljapäevast langust oli Hiina aktsiaturgude väärtuseks umbes 6,09 triljonit dollarit, mis jääb alla Jaapani 6,17 triljonile. Maailma suurimaks aktsiaturuks on USA, mille väärtuseks on natukene üle 31 triljoni dollari.

Hiina aktsiaturg ületas Jaapani 2014. aastal, tõustes oma suurima kõrguseni 2015. aasta juunis, kui selle väärtuseks oli ligemale 10 triljonit dollarit. Kubandussõda USA'ga on andnud aga Hiina valuutale ja aktsiatele sellel aastal tõsise hoobi.

Shanghai Composite Index on langenud sellel aastal üle 16 protsendi, tehes nii ühe maailma halvima börsitulemuse. Jüaan on langenud dollari vastu aga ligemale 5,3 protsenti. Jüaani osakaal globaalsetes maksetes langes juunis 1,81 protsendi peale võrreldes 1,88 protsendiga kuu varem.

Jaapani Topix indeks on langenud sellel aastal 3,9 protsenti, kuid tegu on hetkel ühe Aasia kõige stabiilsema ja paremate tulemustega indeksiga. Samuti on läinud möödunud kvartalis üllatavalt hästi Jaapani ettevõtetel, millest ligemale 60 protsenti ületasid oma majandustulemustelt analüütikute ootusi.