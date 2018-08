Viis põhjust, mis tegid Apple'ist triljoni dollari firma

Selle aasta kolmel esimesel kuul moodustasid Apple'i teenuste tulud ligemale 31 protsenti ettevõtte kasumist. Teenused on aidanud kasvatada ka brändilojaalsust, sest kui klient kasutab oma iPhone'i, et osta näiteks muusikat ja filme, siis loodab Apple, et see sama klient ostab omale ka iPad'i, Macbooki ja Apple TV.

Apple'i edu saladuseks Hiinas on tõsiasi, et iPhone'ist on saanud seal prestiiži ja jõukuse sümbol. iPhone'i omamine sümboliseerib hiinlaste jaoks linnas elamist ja jõukamasse kesklassi kuulumist. Kui kohalikud tootjad on võtnud oma sihtgrupiks pigem vaesemad hiinlased, siis Apple'il müüvad Hiinas kõige paremini just kallid seadmed. Iga jõukam hiinlane tahab teistele näidata, et ta omab iPhone'i - mida kallimat, seda parem.