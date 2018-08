Millised tööstused on USA ja Hiina kaubandussõja suurimad ohvrid?

Autotööstus

Senimaani kehtestatud tollid on kõige valusamalt puudutanud auto- ja mootorrattatööstust ning suuri autotootjaid ühendavad organisatsioonid on korduvalt hoiatanud, et president Donald Trumpi praegune majanduspoliitika teeb juba ärile haiget ja esimesena saavad seda tundma tarbijad, kes seisavad silmitsi kõrgemate autohindadega.

Nii Ford kui General Motors on vähendanud oma selle aasta kasumiprognoose, tuues välja, et enim mõjutab neid terase ja alumiiniumi kõrgem hind. Fiat Chrysler teatas hiljaaegu, et nende müük Hiinas on märgatavalt kahanenud ja vähendas samuti oma kasumiprognoosi.

Hiina teatas maikuus, et vähendab hea tahte märgiks USAst imporditud autodele kehtivat tolli 25 protsendi pealt 15 protsendi peale, kuid tõstis selle kuuendal juulil hoopis 40 protsendi peale, sest Trump kehtestas imporditollid 34 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

Tollisõda ei jäta puudutamata ka Euroopa autotootjaid, kellest paljud on tõstnud Hiinas hindu. Briti suurim autotootja Jaguar Land Rover teatas juuli lõpus, et teenis esimest korda viimase kolme aasta jooksul kahjumit, sest nende Hiina müüginumbrid on märgatavalt kahanenud. BMW, kes toodab suure osa oma autodest USA's, tõstis samuti Hiinas tollide pärast hindu.

Huvitaval kombel on autotööstust puudutavad tollid tulnud kasuks Hiinale. Nimelt on mitmed autotootjad, näiteks Tesla, teatanud, et plaanivad alustada Hiinas tootmist, et pääseda nii mööda tollidest. USA mootorrataste valmistaja Harley-Davidson lubas kolida osa oma tootmisest ümber Euroopasse, et pääseda mööda Trumpi kaubandussõjast EL-iga.

Toidu- ja joogitööstus

Ka mitmed toidukaupade ja jookide valmistamisega tegelevad kontsernid on hakanud vähendama oma selle aasta kasumiprognoose. USA suurtööstus Tyson Foods teatas hiljuti, et tollid USAst eksporditud sealihale ja veiselihale on sundinud neid üle vaatama oma majandusväljavaated.

USA alkoholitootja Brown-Forman on teatanud, et tõstab oma kuulsa Jack Daniel'si viski hinda mitmetes Euroopa riikides. Coca-Cola ütles aga, et tõstab oma hindu Põhja-Ameerikas, sest metalli (kasutatakse purkide valmistamiseks) vedamise kulud on kasvanud.

Teised ohvrid

Mänguasjade tootja Hasbro kolib aina enam oma tootmisest üle Hiinasse, USA konglomeraat Honeywell tahab kasutada rohkem tarneahelaid, mis jäävad väljaspoole Hiinat ja mööblitootja RH plaanib vähendada Hiinast tellitud toormaterjalide arvu.

Globaalne majandus

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on prognoosinud, et kaubandussõda vähendab 2020. aastaks globaalset majanduskasvu kuni 0,5-protsendi võrra. Mured tollide pärast aeglustasid juulis Hiina tootmissektori tootlikust ja vähendasid USA tarbijate kindlustunnet.

Morgan Stanley analüüside järgi võib üha eskaleeruv kaubanduskonflikt pühkida ülemaailmsest SKT-st minema 0,81 protsenti, seda juhul, kui USA kehtestab 25-protsendise imporditolli kõigile Hiina ja Euroopa Liidu toodetele ja viimased vastavad samaga. Enamus neist mõjudest avalduvad panga hinnangul aga 2019. aastal.