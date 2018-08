Kes ületab Apple'i järel teisena triljoni dollari piiri?

Võidujooksu juhiks võib hetkel pidada Amazoni, mille väärtuseks on 889 miljardit dollarit, tehes sellest teisena kõige väärtuslikuma avalikult kaubeldava ettevõtte maailmas. Kui Apple'i aktsia on viimase 12 kuuga tõusnud austusväärsed 34 protsenti, siis Amazoni aktsia on tõusnud kogunisti 85 protsenti.

Amazoni aktsia ülimalt tugeva kasvu põhjuseks peetakse ettevõtte pilveandmetöötluse äri, mis kasvas möödunud kvartaliga 42 protsenti ja moodustas ka enamuse Amazoni kasumitest. Just kiiresti areneva pilveandmetöötluse sektori pärast, kus Amazon mängib hetkel domineerivat rolli, prognoosivad enamus analüütikuid, et nemad ületavad triljoni piiri järgmisena.

Samas on Amazonil tihedalt kannul ka Google'i omanik Aplhabet, mille väärtuseks on 856 miljardit dollarit ja Microsoft, mis on väärt 830 miljardit dollarit. Alphabeti aktsia on kasvanud viimase 12 kuuga 32 protsenti (peaaegu sama palju, kui Apple'il) ja on selle aastaga tõusnud 18 protsenti.