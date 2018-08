Hiina kuulutas USA kaupadele välja uued 60 miljardini ulatuvad imporditollid

Hiina otsus tuleb vaid paar päeva peale USA presidendi Donald Trumpi ähvardust kahekordistada senimaani lubatud 200 miljardi dollarini ulatuvad tollid. Hiina ametnikud süüdistasid Ühendriike agressioonis ja ühepoolses pingete üles kruvimises. Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles aga, et uute tollide kehtestamise asemel peaks Hiina üle vaatama oma senised kaubanduspraktikad.

Trump teatas möödunud nädalal, et kui Peking nende nõudmistele järgi ei anna, siis võidakse siiani lubatud 200 miljardi dollarini ulatuvad tollid enam kui kahekordistada. USA kehtestas juuli alguses Hiinale imporditollid väärtuses 34 miljardit dollarit ja 31. juulil lõppes läbivaatusperiood, mille käigus uuriti täiendavate tollide kehtestamist 16 miljardi ulatuses. Trump on pärast seda ähvardanud kehtestada 10-protsendise tolli Hiina kaupadele väärtuses kuni 200 miljardit dollarit, kuid uusima info järgi võidakse see tõsta hoopis 25 protsendini.