Kirjastused avavad sügisest oma raamatupoe – ja see tuleb teistest erinev

Nelja Eesti kirjastuse – Koolibri, Pilgrimi, Pegasuse ja Tammerraamatu – loodud ühine firma Raamatukodu avab lisaks mõnda aega tegutsenud e-poele oktoobri lõpus Tallinnas ka oma esimese füüsilise raamatupoe.

«Kirjastused on üsna ammu tahtnud seda avada, et otsekontakti lugejaga saavutada,» rääkis Koolibri kirjastuse peatoimetaja Kadri Rahusaar, mis on raamatupoe ajendiks.

Kuigi poe avamise intsiatiiv tuli küll peagi uksed avavalt uuelt kaubanduskeskuselt, tundus see kirjastustele hea ajastus, et oma mõte teoks teha. «Me võtsime selle heameelega vastu. Meil oli väga hea meel, et meid oli märgatud,» sõnas Rahusaar, viidates möödunud aasta lõpus avatud veebipoele, tänu millele nad kaubanduskeskusele silma jäid.

Raamatukodu raamatupoe eeskujuks on lähinaabrid – Läti, Soome, Leedu –, kus suurimate raamatumüügikettide omanikeks on kirjastused. Neli Eesti kirjastust tahavad uue raamatupoe näol luua kohtumispaiga lugejate, autorite ja illustraatorite jaoks.

Esialgu plaanivad kirjastused jääda ühe raamatupoe juurde. «Võtame ühe sammu korraga, vaatame, kuidas meie kontseptsioon töötab. Kui läheb hästi, siis loomulikult oleme valmis uusi poode avama,» selgitas Rahusaar.

Senistest turul olevate raamatupoodidest eristab neid esmalt see, et kirjastused soovivad raamatupoe fookusesse taas seada raamatu ehk et raamatud oleks pikemat aega näoga ostja poole, mitte ei seisaks lihtsalt «seljaga» riiulil.

«Praegu on niimoodi, et uue raamatu näoga olemise aeg on väga lühike,» kirjeldas Koolibri peatoimetaja. Seetõttu eksponeeritakse kaupluses raamatuid võimalikult kaua esikaanega. Teise olulise eristusena võimaldab kirjastuste oma pood pakkuda raamatuid ka kõige soodsama hinnaga.