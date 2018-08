Maailma kalleima väärismetalli hind kihutab üles

Roodium on plaatina kaevandamise kõrvalsaadus, mida kasutatakse eelkõige keemiasektoris, aga ka auto- ja juveelitööstuses. Niigi kõrge väärismetalli hind on aga alates 2017. aastast kolmekordistunud. Nüüd võib aga hind veelgi tõusta, kuna LAVi plaatinatööstus seisab silmitsi probleemidega, kirjutab Bloomberg.

Nimelt pani LAVi üks suuremaid plaatinakaevandajaid kinni mitmed suured šahtid, et tulla toime plaatina langenud hindadega maailmaturul. Selle tagajärjel sattus kohemaid löögi alla ka roodium, mida saadakse, nagu öeldud, plaatina töötlemise teel.

Nõudlust plaatina järele on vähendanud diiselautode langenud müüginumbrid. Roodiumi turg on aga olulisem stabiilsem. Kuna pakkumine ei taha järele tulla, kardavadki analüütikud, et roodiumi hind võib kerkida erakordselt kõrgeks.