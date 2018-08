Alexela laiendab haaret elektriturul: ettevõte sai loa osta 220 Energia

See tähendab, et Alexela gruppi kuuluv kütuse- ja energiafirma Alexela Oil võib oomandada 220 Energia OÜ, 220 Energialahendused OÜ ning Lätis tegutseva 220 Energija SIA, selgub otsusest.

«Turuosaliste nimekiri on üsna pikk ja see tundub üsna ebaefektiivne, ehk loogiline võiks olla konsolideerumine,» lisas Helbling BNS-ile elektri jaemüügi turgu kommenteerides. Ka 220 Energia juhatuse liige Marko Allikson teatas, et energiaturg on jõudnud küpsemasse konsolideerumise faasi, kus edasiseks kiireks kasvuks on vaja omandada uut turuosa, mis on pannud turuosalised otsima koondumisvõimalusi.