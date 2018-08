Saarte lennuliinidel tahab lennata neli soovijat

Taotluse saatsid 1994. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev AS Airest, praegune vedaja Leedu päritolu firma Transavia-baltika, ühistaotluse tegid Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group ja selle tütarfirma OÜ Regional Jet, neljandaks pakkujaks oli mullu oktoobris asutatud Eesti omanike OÜ NyxAir, vahendab Hiiu Leht .

«See on vaid taotluste esitamine – tegemist on kahe-etapilise hankega, see tähendab, et pakkumused, kus selgub maksumus, lennukitüübid ja muu, esitatakse hiljem, ilmselt septembri esimeseks pooleks,» selgitas Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik.