Tõniste tahab haigekassa reservide kasutamise legaliseerida

Praegu on haigekassa ja töötukassa reservid riigi kontsernikontol ning varude kasutamine igapäevaste kulutuste katmiseks on pälvinud teravat kriitikat nii praegu kui varem opositsioonis olnud parteidelt kui ka riigikontrollilt. Kriitika aluseks on fakt, et haigekassa ja töötukassa seaduste järgi on nende reservid mõeldud ainult kassade endi eesmärkide täitmiseks.