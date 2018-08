Päike paistab ka ettevõtjate peale – päikeseenergia tootmine on kahekordistunud

Kui eelmise aasta lõpus oli Eesti päikeseelektrijaamade koguvõimsus 14 megavatti, siis juuni lõpuks oli see kasvanud juba 19 megavatini ning kokku on jaamu üle 1200, teatas põhivõrgu ettevõte Elering pressiteate vahendusel. Viimasel ajal on hakanud lisanduma järjest enam suuremaid, üle 100-kilovatise võimsusega päikeseparke.