Veel üks põhjus Lätti kolimiseks: lõunanaaber plaanib toidukohtade käibemaksu olulist alandamist

Läti toitlustussektor on pikalt püüdnud saada sektorile maksuerisusi, mis aitaks neil tänastes majandusoludes ots otsaga toime tulla, vahendab Läti uudisteagentuur LETA. Kuni viimase ajani on see võitlus üsna tulutu olnud.

Läti restoranide liidu president Janis Jenzis tõi näite, kuidas alles hiljuti oli üks populaarne Riia vanalinna toitluskoht sunnitud kõrge maksukoormuse tõttu uksed sulgema. Samas näitavad Läti rahandusministeeriumi analüüsid, et vähemalt 40 protsenti toitlustussektori töötajatest saab alla Lätis kehtestatud riikliku miinimumpalga, viidates sellega suurele ümbrikupalga osakaalule.

Rahandusminister Dana Reizniece-Ozola on rõhutanud, et riik alandab käibemaksu toitlustusasutustele ainult juhul, kui need tagavad, et Lätis lõpetatakse toitlustussektoris ümbrikupalga maksmine.

Nüüd on toitlussektor asunud kollektiivpalga läbirääkimistele, mille eesmärgiks on kehtestada miinimumpalk toitlustustöötajatele, mis omakorda oleks riiklikust miinimumist kõrgem. Selleks aga, et kollektiivlepe kehtima hakkaks, peaksid selle allkirjastama 50 protsenti toitlustussektoris töötavatest inimestest. Jenzis avaldas lootust, et selle allkirjastamine on vaid aja küsimus.