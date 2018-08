Luminor pani teraviljatootja investeeringule õla alla

«Aastaid on nõudlus teraviljade ja õlikultuuride töötlemise järele kasvanud ja seniste seadmetega muutus kogu mahu ära teenindamine järjest keerulisemaks,» põhjendas Alvar MÜ liige Jaanus Kalev teraviljakuivati rajamise vajadust.

Ta nentis, et käesolev aasta on muidugi üllatanud põuaga, mille tagajärjel on Eesti turult ca veerand teraviljasaagist kadunud. «See paneb klientide nimel rohkem pingutama,» toonitas Kalev.

Põllumees tõdes, et ühelt poolt on kahju, et põuaperiood langes just kuivatuskompleksi avamise aastasse, kuid teisest küljest ei näe ta muretsemiseks põhjust, kuna äriplaani tehes arvestati ka kõige pessimistlikuma stsenaariumiga. «Saame hakkama ning usume olukorra paranemisse, Eesti teraviljakasvatuses on kasvupotentsiaali.»

Seni on Alvar MÜ tootmisvõimsus aastas olnud keskmiselt 20 000 tonni, miinimumprogrammiga aastatel 15 000 tonni. Uue kompleksiga on võimalik tootmisvõimsust tõsta 35–60 000 tonnini.

«Laenuotsust tehes arvestab pank väga selgelt asjaoluga, et põllumajanduses, sh eriti just teraviljakasvatuses, mängib ilm olulist rolli. Kuna ilm on muutlik, siis tuleb n-ö läbi mängida kõik võimalikud stsenaariumid ja teha otsus selle pinnalt,» märkis Luminori äripanganduse juht Krõõt Kilvet.

Ta lisas, et antud projekti puhul mängis rahastuse saamisel rolli väga palju positiivseid aspekte seoses ühistu tegevusega ning avaldas heameelt, et teraviljakuivatuse kompleks sai valmis.

Alvar MÜ ühistu on aastate pikkuse tööga saavutanud hea turupositsiooni. Samuti puuduvad lähipiirkonnas neile konkurendid maheteravilja ja -kaunvilja töötlemisel. Konkurentsivõimet hoiab kõrgel paiknemine suure teravilja ümberladustamiskoha, Muuga sadama lähistel, lisaks on ühistul kaasaegne seadmepark väga erinevate teraviljade käsitlemiseks, mida ka järjepidevalt täiendatakse.

Alvar MÜ ühistu põhiliseks tegevusalaks on tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride termiline töötlemine, sorteerimine, pakendamine, puhtimine ja ladustamine. Teenust osutatakse nii ühistu liikmetele kui teistele klientidele üle Eesti.