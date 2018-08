Sadama aktsia esimesed kuud: aktsionäre vähemaks jäänud, hind veidi tõusnud

Tallinna Sadama aktsia on kauplemise algusest 13. juunil kerkinud ca kolm protsenti. LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ütles Tallinna Sadama aktsia kahte esimest kuud hinnates, et sarnaselt teistele hiljutistele IPO-dele on ka Tallinna Sadama aktsia teinud suurimad hinnaliikumised ja käibe esimestel kauplemispäevadel. "Mida päev edasi, seda väiksemaks on jäänud kauplemisaktiivsus ja hinnaliikumise amplituud. Siin mängib kindlasti oma osa suvine puhkuste hooaeg." märkis Pikkel.

Ta lisas, et kui kohalike maaklerite (Swedbank, SEB ja LHV) kliendid on olnud aktsiaid nii ostmas kui ka müümas enam vähem võrdses mahus, siis välismaa kolleegide klientide käitumine on olnud erinev. "Enamuse oma tehingutest on müügipoolel teinud Nordea Banki kliendid, ostmas on olnud Danske Banki ja Orion Securities kliendid. Nende mahud jäävad muidugi kordades alla kohalike maaklerite poolt kaubeldule," nentis Pikkel.

Pikkeli sõnul on oodatult veidi vähenenud ka aktsionäride arv. Kui aktsia esimesel kauplemispäeval oli aktsiaraamatus erinevaid kontosid 14 038, siis tänase seisuga on neid alles 12 945. "Ilmselt on siin sees nii neid, kes märkisid aktsiaid mitme konto pealt ja tõstsid need kokku, kui ka neid, kes on IPO-ga võrreldes kõrgemat hinda ära kasutades positsioonidest väljunud," lausus Pikkel.

Pikkeli hinnangul võiks lähiajal kauplemist elavdada teise kvartali aruanne, mis avaldatakse 15. augustil. "Viimasel kolmel nädalal on aktsia hind kõikunud 1,98 – 1,99 euro vahemikus. Juhul, kui hind peaks kummaltki poolt sellest koridorist läbi murdma, siis võime näha ka suuremaid hinnakõikumisi," rääkis maaklertegevuse juht.

Eelkõige on Tallinna Sadamas nähtud stabiilselt dividendimaksjat ning vähem panustatud kiiretele hinnamuutustele. Tallinna Sadam lubas aktsionäridele maksta kahel järgneval aastal dividendina 30 miljonit eurot, mis teeb 11,5 senti aktsia kohta.

Tallinna Sadama aktsia alustas börsil kauplemist 13. juunil. Märkimisperiood algas 25. mail, aktsia hinnaks kujunes lõpuks 1,70 eurot aktsia eest.