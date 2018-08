Ryanairil on väga halvad ajad

Töötajate streigid on sundinud Ryanairi jätma selle suve jooksul ära juba enam kui 700 lendu ning Prantsuse lennundusjuhtide streigid on sundinud neid omakorda ära jätma peaaegu 1500 lendu, millele lisandub üle 7000 edasilükatud lennu. Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary, kes maadleb hetkel streikide tõttu ametiühingutega, seisab veel lisaks silmitsi ka kasvavate kütuse hindade ja aina suureneva pilootide puudusega.

Kahanevad kasumid, probleemid töötajatega ja üha kasvav reisijate poolne rahulolematus võivad teha lõpu Euroopa suurima lennufirma laienemisplaanidele ja anda hoobi nende tuntuks saanud ärimudelile, mis on siiani olnud ääretult edukas ja mida ka paljud teised lennufirmad on hakanud kopeerima. Pilootide nauppus ja silmapiiril terendavad puhkusehooaja streigid sundisid lennufirmat näiteks möödunud aasta lõpus esimest korda oma ajaloo jooksul tunnustama ametiühinguid.

Vaatamata ametiühingute nõudmistele on Ryanair suhtunud oma töötajatesse siiani suhteliselt vaenulikult ja keeldunud igasugustest lepingutest. Ettevõte otsustas eelmisel nädalal, et vähendab Iiri pilootide streigi pärast oma Dublini lennuparki talvehooajaks 20 protsendi võrra. Oma töö kaotavad 100 pilooti ja 200 salongitöötajat. Nüüd on ametiühingute mõjul lubanud streikima hakata ka Saksamaa, Belgia, Hollandi ja Rootsi töötajad.

Ryanairi enda sõnul maksavad nad pilootidele heldet palka ja ei kavatse mõeldamatute nõudmiste pärast ohustada oma ülimadalaid piletihindu, millel ettevõtte ärimudel baseerub. Samas peab Ryanair paljude analüütikute hinnangul lõpuks mingisuguseid järeleandmisi siiski tegema, sest viimase kvartaliga langes ettevõtte kasum ligemale 20 protsenti ja tööjõukulud tõusid 34 protsenti. Ettevõtte aktsia on võrreldes möödunud aasta parima tulemusega langenud samuti ligemale 34 protsenti.

Bernsteini analüütik Daniel Roeska ütles neljapäeval CNN'ile, et Ryanairi praegune paindumatus muudab ametiühingud tõenäoliselt ainult tugevamaks ja töötajate produktiivsus hakkab langema. See tähendab omakorda jätkuvat kulude tõusu ja aktsia hinna järkjärgulist langust. «Ma arvan, et töötajate streigid lähevad vähemalt lähitulevikus edasi ja see häirib ettevõtte tööd. Reisijad hakkavad üha rohkem muretsema, kas nende lend väljub õigel ajal või kas see üldse väljub,» ütles Roeska.

Vaatamata streikidele ei pea tõenäoliselt oma töökoha pärast muret tundma aga O'Leary, kes on juhtinud Ryanairi juba 1994. aastast saadik. Tema tööleping kehtib praeguse seisuga 2019. aasta lõuni, kuid seda ilmselt pikendatakse. Mees loobus möödunud aastal ligemale miljoni eurosest preemiast pärast seda, kui vead graafikutes viisid massiliste lendude tühistamsieni. Enamus investoritest ja analüütikutest peavad just O'Learyt Ryanairi senise edu allikaks.