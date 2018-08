Eesti tahab PESCO raames arendada mehitamata maismaasüsteeme

Projektiga ühinemise vastu on huvi tundnud ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia. Projekti rahastamiseks on plaanis kasutada Euroopa Kaitsefondi vahendeid 30–40 miljoni euro ulatuses, millele lisandub osalevate riikide panus. Planeeritavaks projekti alguseks on 2019. aasta esimene pool, teatas kaitseministeerium.