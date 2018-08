Suursaarte lennuliinide vastu tunneb huvi ka Nordica

Tuleva aasta juunist soovivad lennuliine teenindada Eesti lennufirma AS Airest, Nordica kaubamärki kasutav riiklik lennufirma AS Nordic Aviation Group, Nordica ja Poola LOT-i kaasosalusega Regional Jet OÜ, praegu liini teenindav Leedu ettevõte Transaviabaltika ning kaubalennufirma NyxAir OÜ, selgub riigihangete registrist.

Nordica on varasemalt teatanud, et on saarte liinide opereerimisest kindlasti huvitatud ning ettevõttel on liinide teenindamiseks lennukipargis olemas ka ideaalne lennukitüüp turbopropellerlennuk ATR72.