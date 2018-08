Kaubandussõda surub toidu hinna alla

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) teatas, et maailma toiduhinnaindeks kukkus enim alates möödunud aasta detsembrist, kuid toidust on aga veel vara rääkida: juulikuise 3,7 protsendise kukkumise järel on FAO toiduhinnaindeks ikka veel 13 protsenti kõrgemal 2016. aasta hindadest, mis tähistasid viimase seitsme aasta madalaimat hinnataset.