Luman võtab äripartneritega oma firmast välja 34 miljonit

Arealis Holdingu ainuaktsionär ehk Lumani suurosalusega valdusfirma Nordic Contractors võttis 31. juulil vastu otsuse vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 4 miljonile eurole. Tehniliselt korraldatakse see läbi aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise, teatas Arealis Holding.

Kui eelmise aasta lõpu seisuga oli Arealis Holdingu aktsiakapital 1 miljon eurot ja ülekurss 37,3 miljonit eurot, siis juulis korraldas ettevõte fondiemissiooni, millega kanti ülekurss ümber aktsiakapitaliks. Uueks aktsiakapitaliks on seega 38,3 miljonit eurot ning selle vähendamine 4 miljonile eurole tähendab aktsionäridele 34,3 miljoni euro suurust maksuvaba omanikutulu.

«Meil ei ole vaja nii suurt aktsiakapitali seal [Arealis Holdingus], 4 miljonit on täitsa piisav,» ütles Arealis Holding AS-i ainus juhatuse liige ja suuromanik Toomas Luman BNS-ile. «Seda, mida me selle rahaga edasi teeme, me ei kommenteeri,» lisas Luman.