Riik eraldab põllumeestele põuakahjude leevendamiseks 20 miljonit

«Tänase valitsuskoalitsiooni jaoks on olnud põllumajandussektor selgelt meie prioriteet,» ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil. «Valitsuskabinet pidas vajalikuks eraldada valitsuse reservfondist MES-ile 20 miljonit eurot, et leevendada põuakahjustuste mõjusid.»

«Nii operatiivne ja kiire otsus näitas, et nendel rasketel hetkedel, mis on põllumeestel, käitub valitsuskabinet käitub kiirelt ja operatiivselt. See on jätkuvalt väga oluline, et me toetame oma põllumehi ja maaelu,» märkis Ratas.