Ehitaja trahv Auvere üleandmise viibimise eest kasvas 106 miljoni euroni

Auvere elektrijaama Eesti Energiale ehitanud General Electric (GE) on maksnud Eesti energiafirmale elektrijaama üleandmise hilinemise tõttu 106 miljonit eurot trahve.

«Elektrijaama üleandmise hilinemisest tulenevad trahvinõuded Genergal Electricule olid kokku 106 miljonit eurot. See summa ei sisaldu investeeringute summas. Trahvid katavad saamata jäänud tulu seoses sellega, et Auvere elektrijaam ei saanud õigeaegselt täisvõimsusel töötada,» ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Monika Viidul BNS-ile.

Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Auvere elektrijaama ehituse investeering oli kokku 610 miljonit eurot, mis on 28 miljonit eurot väiksem eelarves kavandatud maksumusest.

Auvere elektrijaam ühendati esmakordselt elektrivõrguga 2015. aasta mais ning sellest ajast on jaam tootnud kokku 4,3 teravatt-tundi elektrienergiat. Jaamas oli probleeme tolmufiltri ja õhuheitmetega, mistõttu üleandmine viibis ning General Electric maksis Eesti Energiale leppetrahvi. 2017. aasta augustis lõpetas General Electric Auvere elektrijaamas uue kottfiltri paigaldustööd, mis tagavad, et heitmed on normis.