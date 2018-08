Peatöövõtja mure: ehitajad «nikastavad põlve», aga tegelikult lähevad randa

Kolsari sõnul on praegu peatöövõtja jaoks rasked ajad: töötajaid napib, alltöövõtjad ei täida oma lubadusi, tarned pole vettpidavad, ehitusmaterjalide müüjatel pole piisavalt laovarusid. «Operatiivselt töötajaid või materjali saada on võimatu,» rääkis tippjuht.

Miks alltöövõtjad lubadusi ei täida? Kolsar selgitas, et tugevaid alltöövõtjad, kel on palgal 20 stabiilset ja korralikku töötajat, enam eriti ei olegi. «Mitte et nad seda ei tahaks, aga tööjõud on lihtsalt niivõrd liikuv. Ehitajad on nõus väga väikse palgatõusu nimel igasuguste läbirääkimisteta teise firmasse minema,» lisas ta.

Viimasel kuudel kimbutab ehitusfirmasid aga sootuks eriskummaline probleem. Kolsar rääkis, et kuumalaine tagajärjel on töömeeste hulgas tekkinud meeletult selja-, jala- ja õlaliigese haigusi. «Kedagi ei ole enam tööl. See on totaalne, kuidas kõik töötajad on järsku haigeks jäänud! Ütlevad: ma tõmbasin selja ära, ma ei saa tööle tulla,» kirjeldas ta.

Tegelikult on Kolsari silmis tegu teesklejatega, kel pole tõenäoliselt mingeid terviseprobleeme. «Ilusad ilmad on lihtsalt. Ei ole ju loogiline, et 20 protsenti tööjõust tõmbab korraga selja ära või nikastab põlve,» rääkis ta, lisades, et töötajad lähevad objektile tuleku asemel pigem randa või päevitama.

Kolsari sõnul räägib see näoide väga ilmekalt, kui keeruline on praegu töötajaid leida. «Kuna ühtegi töötajat pole enam turult võtta, siis olemasolevad saavadki nii enesekindlalt ja uhkelt öelda, et nad täna tööle ei ilmu.»