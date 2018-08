Läti pangad on varifirmadest lahti saanud

FKTK märkis, et 9. mail jõustunud muudatused rahapesu- ja terrorismirahastamise ennetamise seaduses andsid Läti pankadele 60 päeva, et lõpetada ärisidemed klientidega, kes vastavad varifirmade definitsioonile. Tähtaeg selle tegemiseks oli 7. juuli.

"Saame nüüd kindlalt öelda, et meie pangad on oma tööd teinud. Allesolev 0,03 protsenti, ehk 4,5 miljonit eurot, on külmutatud raha arestitud kontodel, mille päritolu tuleb endiselt uurida," teatas FKTK juht Pēters Putniņš, lisades, et aasta esimesel poolel väljus Läti pangandussektorist 1,5 miljardi euro jagu hoiuseid ja lõpetati suhted 9000 varifirmaga.