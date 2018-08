Harju Elekter ehitab Haapsallu 700-kilovatise päikeseelektrijaama

«Suvise võimsusega, kui päikest on palju, võiks see katta kümme protsenti Haapsalu linna tippkoormusest, suvekuude tarbimisest teeb see kokku paar-kolm protsenti,» ütles Harju Elektri juhatuse liige, kinnisvara- ja energeetikaosakonna juhataja Aron Kuhi-Thalfeldt.