Kaugtöö eeldused: korralik netiühendus ja range enesedistsipliin

Meelis Jurn töötas sel kevadel kaks kuud Hispaanias.

Traditsiooniline üheksast viieni töö on järk-järgult asendumas tulemuspõhise töökorraldusega, kus loeb töö kvaliteet, mitte kohapeal istutud tunnid. See soosib inimese enesearengut töökohal ning töötaja saab edu saavutamisel ise aktiivselt kaasa rääkida. Kõigile püütakse läheneda individuaalselt ja arvestada nende soovidega. Sellest lähtutakse ka Elisas, kus viimastel aastatel on edukalt rakendatud erinevaid kaugtöö viise, mille tulemusel on asukohapõhisest tööst liigutud aja- ja kohapaindlikuma töö suunas. Selleks, et kirjeldatud töökorraldus üldse ettevõttes võimalik oleks, on vaja hästi toimivat organisatsioonikultuuri ja õigeid juhtimispõhimõtteid, mis arvestavad muuhulgas töötajate vajaduste ja ootustega.

Eeltöö peaks algama aegsasti

Inimeste ootused tööandjale on aina kõrgemad. Liigutakse ja reisitakse rohkem. Seega tekib paratamatult vajadus teha tööd erineval viisil ja senisest oluliselt paindlikumalt. Kaugtöö ja paindlik tööaeg annab võimaluse reageerida kiiresti, kui tekib soov või vajadus mõnda aega kusagilt mujalt töötada. Ka minu Hispaania-kogemus oli sellest ajendatud. Siiski peaks meeles pidama, et kaugtööle minek vajab eeltööd, lihtsalt kohvripakkimisest ja lennukile minemisest ei piisa.

Põhjalikumat eeltööd peaks tegema eriti siis, kui kaugtööd soovitakse teha pikemalt Eestist eemal viibides. Aegsasti tasuks uurida sealse eluolu kohta: milline on tulevane elukeskkond, seal hulgas majutuse- ja vabaaja veetmisevõimalused, samuti on oluline sotsiaalne suhtlus ning tehnilised küsimused – kui stabiilne on internetiühendus, kas ajatsoon kattub enam-vähem Eesti omaga, millised on transpordi- ja lennuühendused kui peaks tekkima ootamatu vajadus Eestisse naasta jms. See eeltöö võiks olla tehtud. Vastasel juhul võib kaugtöö tegemine kujuneda tõeliseks väljakutseks.

Kui kaugtööd tehakse juba tihemini ja rutiin on väljakujunenud, siis loksuvad need küsimused kiiremini paika. Näiteks kevadel Hispaaniast töötades ei teinud ma suuri ettevalmistusi, kuna olin ka varasemalt välismaalt tööd teinud, oskasin juba teatud asju ette näha ja selle järgi tegutseda. Samuti sain soovitusi sõpradelt ja töökaaslastelt, kes enne samas riigis tööd teinud olid.

Tagatuba peab olema korras

Teine väga oluline aspekt distantsilt töötamise puhul on, et kaugtööle minejal oleks nii oma meeskonna kui ka tööandja poolehoid, st kõik osapooled on veendunud, et saavad sellise töökorraldusega hakkama ning töö kvaliteet seetõttu ei kannata. Seda on kindlasti lihtsam saavutada ettevõttes, mille organisatsioonikultuur kaugtööd soosib. Kaugtöö tegemise eelduseks on, et suhtlus töökaaslastega ja tööandjaga on korras, inimesed usaldavad üksteist, teavad oma vastutusala ja protsessid toimivad. Teisisõnu peaks kaugtööle suunduja olema veendunud, et seljatagune on kindel. Juhina on minul vaja oma eesmärkide saavutamiseks meeskonna tuge ja vastupidi – meeskond peab teadma, et võivad kaugtöötajale kindel olla.