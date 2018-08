Eesti Energia võttis ehitajalt üle Auvere elektrijaama

Auvere elektrijaama lepingujärgne garantii- ja töökindluse periood kestab kaks aastat, teatas Eesti Energia. Viimaste katsetena enne opereerimise üleandmist läbis Auvere elektrijaam 28-päevase töökindluse testi, kasuteguri ja heitmete testid ning juulikuu alguses viidi edukalt läbi ka Eleringi viimane võrgukatse.

"Ehkki jaama vastuvõtmine on viibinud, on tänaseks tehnilised kitsaskohad kõrvaldatud. Jaam töötab vastavalt plaanile ja täidab kõiki keskkonnanõudeid. Mul on väga hea meel, et oleme koostöös General Electricuga jõudnud jaama ehitamise lõpp-punkti,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pressiteate vahendusel.

Uus elektrijaam on Eesti Energia teatel suurenergeetika konkurentsivõimelisim tootmisüksus. „Tänu efektiivsusele pääseb Auvere oma toodanguga kõige rohkematel tundidel Läänemere regionaalsele elektriturule. Tuule- ja päikeseenergia tootmist arendatakse üha enam ning seda teeb ka Eesti Energia. Samal ajal on varustuskindluse tagamiseks vaja endiselt ka ilmastukust sõltumatuid ehk juhitavaid elektritootmisvõimsusi nagu on Auvere elektrijaam,“ ütles Sutter.

Auvere elektrijaam suudab katta üle 25 protsendi Eesti elektritarbimisest, ehk toota aastas 2,2 teravatt-tundi elektrienergiat. Eesti Energia teatel kompenseerib Auvere elektrijaama 300-megavatine võimsus osaliselt 2019. aastal töö lõpetavaid vanemaid elektritootmisüksuseid, mille sulgemise järel kaob turult ligi 600 megavatti võimsust.

Samal ajal saab Auverest ilmselt viimane omataoline jaam Eesti elektritootmise ajaloos, sest vastavalt omaniku ehk riigi ootusele keskendub Eesti Energia edaspidi suurenergeetika valdkonnas täielikult õli ja elektri koostootmisele, märkis ettevõte.

Auvere jaamas saab kasutada kuni 100 protsendi ulatuses põlevkivi, 50 protsendi ulatuses biomassi ehk puiduhaket, 20 protsendi ulatuses turvast ning kuni 10 protsenti põlevkivigaasi.

Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Auvere elektrijaama ehituse investeering oli kokku 610 miljonit eurot, mis on 28 miljonit eurot väiksem eelarves kavandatud maksumusest.