Tesla teatas hiigelkahjumist, kuid investorid on õnnelikud

Samuti lubas Musk, et ettevõte ei pea rohkem selle aasta jooksul täiendavat kapitali koguma (Wall Streeti analüütikud on ennustanud vastupidist), sest Tesla on muutunud peaaegu kasumlikuks, kui võlad välja jätta. Musk tahab võlad maksta tagasi 2019. aasta novembris ettevõtte enda rahade eest. «Meie eesmärk on jätkuvalt muutuda aasta teisel poolel kasumlikuks,» toonitas ta.