Apple`i väärtus läheneb triljonile dollarile

Täpsemalt öeldes tõusis Apple'i aktsia 201,32 dollarini, mis tähendab ligemale 5,7-protsendist tõusu. Kokku on Apple'i aktsia tõusnud aga selle aasta jooksul 17,5 protsenti. Ettevõtte headele majandustulemustele aitas peamiselt kaasa iPhone X-i edukas müük. Üldiselt võib öelda, et iPhone'ide müük on kahanenud, kuid X-i kõrge hind kliente ei heidutanud ja nii tehti madalam müük lihtsalt hinnaga tasa.