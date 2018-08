Eesti väikepruulija kaasas ühisrahastusega ootamatult suure summa

Rahastuskampaania käigus sooviti investoritelt laienemiseks 250 000 eurot, kuid ettevõtmine osutus investorite silmis niivõrd populaarseks, et nüüd pakutakse Tankerile lausa 825 000 eurot.

«Oleme senised neli tegevusaastat kasvanud oma vahendite peal, kuid eelmisel aastal uusi sihte seades saime aru, et meil on vaja rohkem laieneda, kui jooksvad kulud lubavad,» põhjendas Tankeri tegevjuht ja partner Jaanis Tammela ühisrahastuse poole pöördumist Äripäeva raadio hommikuprogrammis. «Valisime Funderbeami, sest seal on sama kirglikud inimesed nagu meie oma toodangut tehes.»