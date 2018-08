Tallinna lennujaam kasvatas reisjate arvu ja müügitulu

Müügitulude kasv on osaliselt mõjutatud reisijate arvu kas­vust ja teiseks ilmastikust. Lennundustulud kasvasid 10,9 protsenti ning mittelennundustulud kasvasid 13,9 protsenti. Kulud kokku kasvasid 10,4 protsenti, teatas Tallinna lennujaam.

«Kulude tõus on tingitud julgestuskulu kasvust seoses reisijate arvu suu­renemisega, kütuse ja sõidukite kulu kasvust seoses ilmastikuga ning jäätõrjeteenuse nõudluse kasvust aasta esimestel kuudel,» selgitas AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige Anneli Turkin pressiteates.

Tööjõukulu kasvas 10,1 protsenti, sealhulgas. töötajate arv kas­vas kontsernis 7,4 protsenti. «Meie tegevus on sesoonne ja töötajate arv suvise lennugraafiku perioo­dil kasvab. Tööjõukulude tõusu mõjutavad ka 2017. aastal läbiviidud töötasude korrigeerimised,» lisas Turkin.

Lähtuvalt mahukatest investeeringutest on põhivara kulum tõusnud 0,5 miljonit eurot ehk 9,7 protsenti. Lennuliiklusala investeeringud on 50 protsendi ulatuses kaasfinantseeritud Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning seega osaliselt on amortisatsiooni kulud kaetud tuludes kajastuva varade sihtfinantseerimise tuludega.