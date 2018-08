Amazoni peidetud varandus: Jeff Bezosi vanemad võivad olla uskumatult rikkad

Jeff Bezosi vanemate varade väärtust pole avalikustatud pärast 1999. aasta lõppu, seega pole täpselt selge, kui palju ja mida nad omavad. Aastatel 2001 - 2016 on nad annetanud Bezosi perekonna heategevuslikku fondi 595 027 aktsiat, mis tähendab, et neile kuulub arvestatav osa maailma teisena kõige väärtuslikumast ettevõttest. 2016. aastal annetasid nad fondile 25 000 aktsiat, mille väärtuseks oli toona umbes 20 miljonit dollarit, kirjutab Bloomberg .

Kui nad vahepeal kuhugi mujale midagi annetanud ei ole, siis omab paar kahepeale kokku hinnanguliselt kusagil 16,6 miljonit aktsiat, mis teeb umbes 3,5 protsenti kogu ettevõttest. Taoline osalus teeks nad aga teisena kõige suuremateks aktsionäärideks oma poja järel. Võiks öelda, et 1995. aastal investeeritud raha on tasunud ennast ära 12 miljoni protsendiliselt.

Jackie ja Mike Bezosi varade rahaliseks väärtuseks võib seega olla hetkel kusagil 10 miljardit dollarit, kui kõik aktsiate annetused maha võtta. Nende poeg istub aga varanduse otsas, mille väärtuseks on 147 miljardit dollarit, tehes temast pika puuga maailma kõige rikkaima inimese. Jeff Bezos on ainuüksi selle aastaga teeninud 48 miljardit dollarit, sest Amazoni aktsia on tõusnud aastaga 52 protsenti.