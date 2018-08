Vaata, kui palju kasutasid Eesti autod ja bussid kolme kuuga rohegaasi

Gaasi päritolutunnistus elektrooniline dokument, mille Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on Eestis tootnud biometaani. Üks päritolutunnistus väljastatakse ühe megavatt-tunni biometaani kohta ning tunnistuse kehtivusaeg on 12 kuud. Gaasi päritolutunnistuste register on mõeldud gaasi päritolu tõendamiseks lõpptarbijale.