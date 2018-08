Reinsalu: Oviiri sunddividendid kahjustaks Eesti ettevõtluskeskkonda

«Eesti maksusüsteem ja eriti ettevõtluse tulumaksuga maksustamise aluseks olevad väärtushinnangud on esiplaanile seatud kapitali akumuleerimisele Eesti majandusse. Eelnõu rikub neid aluspõhimõtteid,» kirjutas justiitsminister Urmas Reinsalu kommentaariks Oviiri edendatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõule.

«Rõhutamist väärib, et õiguskorras ei tuleks soodustada muudatusi, mis lihtsustavad või võimendavad kapitali väljumist ettevõtlusest, kuid just see võib olla eelnõu reaalsuseks saamisel üks kaasnevatest tagajärgedest. Pelgalt ühinguõiguslike muudatuste taga tuleb näha suuremat tervikpilti eelnõuga kaasnevatest mõjudest, mis käesoleval juhul kätkevad endas ohte Eesti ettevõtlusmaastikule ja õiguskindlusele,» märkis Reinsalu.

«Seetõttu ei saa eelnõud toetada. Praegu on käimas ühinguõiguse revisjon ning justiitsministeerium esitab sügisel kooskõlastusringile küsimused, mida on vajalik äriõiguses muuta, selleks et parandada ärikeskkonda. Nimetatud eelnõu ideoloogia sellisel kujul kahjuks mitte ei paranda, vaid kahjustab Eesti ärikeskkonda,» lisas justiitsminister.

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir andis koos 22 erinevatesse parteidesse kuulunud parlamendisaadikuga 13. juunil riigikogu menetlusse eelnõu, mis muudaks ulatuslikult Eesti äriseadustikku. Muuhulgas kehtestaksid Oviiri pakutud muudatused ettevõtetele sunddividendinõuded, kehtestaks ettevõttest väljumise õiguse ja suurendaks ettevõtte juhtkonna poolt info edastamise kohustust.

Oviiri esitatud eelnõu autorlus ei ole selge. Oviir on ise öelnud, et kirjutas eelnõu ise, muuhulgas konsulteerides ka nüüdseks eelnõule negatiivse hinnangu andnud vandeadvokaat Karin Madissoniga. Samas on öelnud eelnõu valmimist juhtinud Eesti Väikeaktsionäride Liidu esindaja Margus Moor, et eelnõu kirjutas liit. Moor loobus hiljem oma esialgsetest sõnadest ja väitis, et liit kirjutas neljaleheküljelisest eelnõust ühe lehekülje.