Läti prokuratuur lubas uurimise all oleval keskpanga juhil endale Euroopa Keskpangas asetäitja määrata

ECB pöördus Euroopa Kohtu poole, et leida lahendus olukorrale, kus Rimšēvičs ei saa korruptsiooniuurimise tõttu kehtestatud piirangute tõttu täita oma ametikohustusi. ECB palus, et Läti ametivõimud lubaks Rimšēvičsil kas jätkata tööd ECB nõukogus või lubada tal määrata endale asetäitja.

Kautsjoni vastu vabastatud Rimšēvičsil on keelatud oma ametikohustusi täita, kohtuda teatud inimestega ja Lätist lahkuda. Samas on ta lubanud keskpanga juhi ametist mitte tagasi astuda ja korduvalt öelnud, et on süütu.