Venelased on asunud Soomes oma suvilaid müüma

Üsna suur hulk venelasi ostis Soomes suvila või muu kinnisvara kuskil kümmekond aastat tagasi, vahendab Yle. Venelaste kinnisvaratehingute arv Soomes intensiivistus taas mõned aastad tagasi, kuid nüüd enam mitte ostu-, vaid hoopis müügitehingute näol. Selle põhjusena näevad Soome kinnisvaramaaklerid probleeme Vene majanduses ning rubla kursi nõrgenemist.

Kuopios tegutseva SKV Kiinteistövälitys kinnisvarabüroo maakleri Jukka Leskineni sõnul on tal parasjagu müügis kuus venelastele kuuluvalt kinnisvaraobjekti. «Enamus on rannaäärsed elamud, kuid mõni asub ka Tahkos,» märkis ta. Tegemist on suvilatega, mille kogupindala jääb 200-300 ruutmeetri vahele. Nende keskmine maksumus on 100 000 kuni 150 000 eurot.

Savonlinnas tegutsev kinnisvaramaakler Seppo Kairikko ütleb, et suhtlust Soomes kinnisvara omavate venelastega tuleb tal iganädalaselt ette. «Nad on investeerinud üsna suuri summasid nii maaostu kui ka suvemaja enda ehitusse,» kirjeldas ta. Küll aga on nüüd kõige selle ülal pidamine hakanud neil üle jõu käima, mistõttu on neile soodsam Soomes omandatud kinnisvarast loobuda.

Küll aga ei ole venelased rahul summadega, mis neil pärast suuri investeeringuid on nüüd võimalik oma kinnisvara eest saada. Nimelt on kogu kinnisvaraturg Soomes viimasel ajal langustrendis olnud, mistõttu on kohati kinnisvarabürood väga vastumeelsed venelaste kinnisvara müüki võtma.

«Mõnikord on nende soovitud hind nii kõrge, et me lihtsalt ei võta seda,» rääkis Karjalas tegutsev kinnisvaramaakler Niina Tiainen. Ta põhjendas, et kuna suvemajade hinnad on Soomes langenud, siis ei saa venelased võta referentsiks summasid, mis nad on pannud oma suvilate ehitamise alla.

Seda, et tahetakse oma kinnisvara eest ebarealistlikku hinda, kinnitas ka Seppo Kairikko. Maakler usub, et saab praegu müügis olevast kuuest elamust ehk pool müüdud. Kallimaid hooneid on tänases turuolukorras tema sõnul raske müüa, kuigi täiesti võimatu see ei ole.

Imatra linnas tegutsev kinnisvaramaakler Ensio Pulkkinen märkis, et Soome ostjaid on raskem leida nendele suvilatele, mida venelased kas ise ehitanud või parandanud on, kuna soomlased ei pruugi usaldada nende ehituskvaliteeti. Kardetakse nii ehitusvigu kui ka seda, et müüja ei võta hilisemate pretensioonide korral praagi eest vastutust.