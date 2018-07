USA investeerib Hiina mõjuvõimuga võitlemiseks Aasiasse 113 miljonit

Otsuse tegi teisipäeval teatavaks USA välisminister Mike Pompeo, kes toonitas, et Ühendriigid usuvad strateegilisse partnerlusse, mitte starteegilisse sõltuvusse. Investeering puudutab Pompeo sõnul peamiselt Kagu-Aasia riike ja Indiat, kuhu Hiina kõige rohkem investeerib. USA ja Hiina on hetkel kaubandussõjas, kehtestades üksteise kaupadele vastamisi tolle.

Paraku leiavad paljud majandusanalüütikud, et USA investeering saab olema tilk merre, sest Hiina ehitab juba praegu üle mitmete erinevate Aasia riikide miljardite dollarite eest sadamaid, raudteid ja muud infrastruktuuri. Tegu on osaga Hiina ambitsioonikast Siiditee projektist (tuntud ka kui «Vöö ja tee initsiatiiv»), mille eesmärgiks on kasvatada Hiina geopoliitilist ja strateegilist mõjuvõimu.