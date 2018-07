VKG finantsjuht värsketest majandustulemustest: neljaastane madalseis õliturul on möödas

«Tundub, et neli aastat kestnud õlituru madalseis on selleks korraks möödas ja Eesti põlevkiviõlitööstused saavad hakata tulevasteks hinnakõikumisteks reserve koguma. Arvestades õlituru volatiilset iseloomu, mingi korrektsioon meid varem või hiljem ees ootab,» märkis VKG finantsdirektor Jaanis Sepp II kvartali majandustulemusi kommenteerides.

VKG sõnul on 2018. aasta II kvartali märksõnaks õlihindade tõus. Brent toornafta keskmine hind oli 75 dollarit barreli, mis on 48 protsenti ehk 24 dollarit barreli eest kõrgem, kui 2017. aasta II kvartalis.

Nii pöörati II kvartali soodsad turutingimused tugevaks finantstulemuseks läbi stabiilselt kasvavate tootmismahtude. Kaubaõlide toodang kasvas 7,6 protsendi võrra 149 000 tonnini ja juunis uuendati taaskord kuise kaubaõli toodangu rekordit, tõstes see 57 000 tonnini.

Ettevõtte Ojamaa kaevandus töötab maksimaalsel lubatud võimsusel. II kvartalis toodeti 1,10 miljonit tonni kaubakivi ehk üheksa protsenti enam kui 2017. aasta II kvartalis. «VKG on jätkuvalt ainuke põlevkivi väärindaja Eestis, kelle tootmisvõimsused on toorainega täielikult tagamata. Oma kaevanduse maksimaalne koormamine on seetõttu kriitilise tähtsusega,» kinnitas Sepp.