BMW rajab Ungarisse miljarditehase

Kavandatav tehas plaanitakse rajada umbes 230 kilomeetri kaugusele Budapestist Debreceni linna, mis on Ungari linnadest suuruselt teine. Tehas hakkab plaanide järgi tootma umbes 150 000 autot aastas, mis aitab BMWl tõsta oma Euroopa turu tootmisvõimekust, kus müüakse ligemale 45 protsenti nende toodangust, kirjutab Reuters .

Ungarisse on oma tehased rajanud juba Daimler ja Audi, kellest viimane valmistab seal mootoreid. Audi teatas alles eelmisel nädalal, et hakkab oma Ungari tehases valmistama lisaks sisepõlemismootoritele ka elektrimootoreid.

Autotoodang moodustab ligemale kolmandiku Ungari ekspordist ja koos uue BMW tehasega võib see tõusta 40 protsendini või kõrgemalegi. Tegu on Ungari jaoks väga hea uudisega, kuid ainsa varjuküljena võib välja tuua tõsiasja, et riigi majandus muutub veelgi tundlikumaks igasuguste kõikumiste suhtes globaalses autotööstuses.