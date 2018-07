Uuring: salasigarettide tõttu kaotab EL aastas Eesti riigieelarve jagu maksutulu

Rahvusvahelise mõttekoja tellitud uuringust selgub, et 2017. aastal tarbiti Euroopa Liidus (EL), Norras ja Šveitsis ligi 45 miljardit ebaseaduslikku sigaretti, mis tõi riikidele kaasa 10 miljardit kaotatud maksutulu aastas. See on suurusjärgult võrreldav Eesti aastase riigieelarvega.