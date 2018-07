Eestis teada-tuntud kindlustusvahendaja läks austerlaste kätte

Kui IIZI oli seni esindatud Eestis, Lätis ja Soomes enam kui 150 töötajaga, siis 1925. aastal Austrias asutatud perefirma GrECo JLT tegutseb 16 riigis 52 tütarfirma ja ligi 800 töötajaga. Ettevõte on Eestis tegev olnud alates 2014. aastast ning Leedus läbi 2008. aastal omandatud RHEA.

GrECo JLT Groupi juhatuse liikme Georg Winteri sõnul on IIZI rahvusvaheliselt silma paistnud oma uuenduslike lahendustega, olles vaieldamatu turuliider eraisikute, väikeste ja keskmiste ettevõtete ning partnerlahenduste pakkujana oma regioonis.

«Oleme valmis IIZIsse tublisti panustama, et saaksime Baltimaades oma positsioone veelgi tugevdada ning saada ka ise kasu IIZI suurest oskusteabest ning jaeklientide teenindamise kogemusest,» sõnas Winter.

IIZI Groupi juhatuse esimehe Igor Fedotovi sõnul on klientide vajadused ja kindlustusturg muutumas ja kindlustusäri on järjest globaalsem. «Paljud meie ärikliendid ja partnerid vajavad ühtlaselt kõrge kvaliteediga teenust kõikides Balti riikides,» rääkis Fedotov.

Tema sõnul on suurem osa kindlustuse kohalikust pakkumisest koondunud Baltimaades suurte rahvusvaheliste kindlustusandjate kätte. «IIZI klientide huvide esindamiseks nende juures vajame tulevikus eriti just Eestist väljaspool rahvusvahelise kaaluga partnerit,» märkis ta.

Just seda silmas pidades on kindlustusvahendaja juba mõnda aega ringi vaadanud, kuidas kindlustusturu muutusi parimal viisil ära kasutada ning otsinud strateegilist partnerit, kellega koos seda teha. «GrECo JLT on selleks kõige sobivam ja meie mõlema tugevused loovad klientidele uusi võimalusi,» kinnitas Fedotov.