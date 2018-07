Eesti kütuseturgu juhib Olerex

Juulis 2018 ilmunud kokkuvõtte alusel on 2017 aasta terviklike andmete põhjal AS Olerex Eesti suurima turuosaga vedelkütuste müüja Eestis. Turu trendina võib märkida, et kasvu on teinud kaks suuremat müüjat (Olerexi kõrval ka Circle K, kes jääb napilt Olerexile alla) ning ülejäänute osas ei ole progress märgatav.