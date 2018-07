Tesla kaalub Euroopasse gigatehase rajamist

Tesla, kes teatas alles sellel kuul, et rajab suurtehase Shanghaisse Hiinas, peab juba mõnda aega läbirääkimisi ka kahe Saksamaa liidumaaga, kes mõlemad konkureerivad üksteisega gigatehase saamise nimel. Läbirääkimistest on teada andnud ka Hollandi ametnikud, sest just seal paikneb Tesla praegune Euroopa peakorter ja samuti üks tehas, kirjutab The Wall Street Journal.