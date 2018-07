Õiguskomisjon otsib Danske Banki rahapesujuhtumi asjus vastuseid

Karilaiu sõnul soovib komisjon järelevalveasutuselt ja uurimisorganitelt vastuseid, kuidas sai läbi Eesti nii pikaaegselt toimida kuritegelik petuskeem ja kas ametkonnad on teinud kõik endast oleneva, et seda välja selgitada.

Komisjoni aseesimees Uno Kaskpeit ütles, et tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga, mis kahjustab Eesti mainet ja huve. «Näen siin jagatud vastutust eri ametkondade vahel» ütles ta. «Peame saama selgeks, mis põhjustel miljardite eurode rahapesu pikka aega toimuda sai, et see edaspidi enam kunagi võimalik poleks.»