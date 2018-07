Hullem kui seakatku ajal

Komisjoni esimehe Aivar Koka (Isamaa) hinnangul on olukord praegu tunduvalt hullem kui kolm aastat tagasi, mil Eestit räsis sigade Aafrika katk. «See kriis on laiem. Köögiviljasektoris on seis väga hull ja loomasööda kogumise poolest täpselt sama. Viljasaak on poole väiksem kui eelnevatel aastatel. Olukord on kriitiline,» kõlas poliitiku diagnoos.