Riigikogu uurib Danske rahapesuskeemi

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu (Keskerakond) sõnul peavad ametkondade juhid andma poliitikutele selgeid vastuseid, kuidas nii ulatuslik skeem sai Eestis toimuda. «Me maksame riigieelarvest suuri summasid ametkondadele, et probleeme ennetada ja likvideerida. Meie küsimus on, miks need n-ö radarid piisavalt hästi pole töötanud,» ütles Karilaid.